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Захарова назвала халатностью вопросы журналистов Байдену

Захарова назвала преступной халатностью вопросы Байдену про РФ, а не про расширение НАТО
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Вопросы по ситуации на Украине, заданные американскими журналистами на пресс-конференции президента США Джо Байдена в Белом доме, можно назвать преступной халатностью, поскольку не рассматривалась тема расширения НАТО на Восток и выполнения обязательств западных стран о неделимости безопасности в мире. Об этом заявила в четверг, 20 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, представителей американских СМИ интересовала лишь тема так называемого «нападения России на Украину».

«Удивительно, как американские журналисты на пресс-конференции Байдена со всей определенностью говорят о «нападении России на Украину» и как будто никогда не слышали про расширение НАТО на Восток, обязательствах западных стран о неделимости безопасности. Что это? Думаю, преступная халатность», — отметила Захарова в Telegram.

Она также удивилась незнанию журналистов «о провокациях киевского режима и их поддержке Вашингтоном».

19 января во время своей пресс-конференции Джо Байден пригрозил России «катастрофой» в сфере экономике в случае якобы «вторжения» на Украину. При этом он подчеркнул военное превосходство РФ над Украиной, а также то, что в случае конфликта Москва одержит победу над Киевом.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. По его словам, Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

Двумя днями ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

14 января пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби о наличии у США свидетельств о якобы подготовке РФ предлога для вторжения на Украину.

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