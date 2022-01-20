Зеленский в ходе обращения к нации призвал украинцев не паниковать

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к нации, призвав граждан не паниковать из-за сообщений о якобы возможном «вторжении» России на Украину. Ролик опубликован 19 января на странице президента в Facebook.

По словам Зеленского, «вторжение» якобы началось еще в 2014 году.

«Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», — сказал он.

По мнению президента Украины, атака идет не на землю, а на нервы граждан страны, на инвесторов и бизнес.

Как отмечает портал «Страна.ua», распространением слухов о мнимом вторжении России на Украину США могут пытаться вынудить Киев исполнять Минские соглашения.

В этот же день президент США Джо Байден пообещал РФ «катастрофу» в случае «вторжения» на Украину. Президент США подчеркнул, что партнеры и союзники США «готовы <...> нанести серьезный урон российской экономике».

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

При этом в Киеве также подчеркивали, что не видят никаких признаков подготовки вторжения. Так, 30 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что организация не видит большой опасности из-за российских военных у своих границ. По его словам, дислокация российских военных «не является критичной», а сама Россия «вообще не готова сейчас к наступлению».