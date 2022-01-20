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Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 января
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Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 января

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Облачная погода и небольшой снег ожидают москвичей в четверг, 20 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от –4 до –2 градусов, ночью похолодает до –6 градусов.

Синоптики предупреждают о гололедице, гололеде и метели в Подмосковье.

При этом в столичном регионе ожидается ветер южного направления со скоростью 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 736–739 мм ртутного столба.

19 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала «Известиям», что в столице происходит похолодание из-за воздушных потоков с запада.

При этом, по ее словам, температура воздуха 20 января составит –7...–9 градусов, а по области –7...–12 градусов. В этот день давление будет падать и достигнет 737 мм ртутного столба, что ниже нормы на 10 единиц, заключила Волосюк.

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