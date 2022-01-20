Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Минэк разрабатывает правила для цифровых маркетплейсов
Общество
Врач рекомендовал делать экспресс-тест на «Омикрон» до пятого дня заболевания
Наука
Ученые оценили риск новых мутаций из-за передачи COVID-19 от хомяка человеку
Мир
В Киев прибыл восьмой за три дня британский самолет с оружием
Экономика
Названы регионы с наибольшим приростом числа безработных
Общество
Эксперт рассказал об опасности «Омикрона» для детей от двух до пяти лет
Мир
Кибератака на Красный крест могла привести к потере данных 515 тыс. человек
Общество
Правительство попросили выделить семьям субсидии на нянь и аренду жилья
Интернет
Instagram вводит функцию подписки для монетизации контента
Мир
СМИ узнали о разработке США ограничений на поставки электрочипов в РФ

Байден раскритиковал позицию Республиканской партии США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден заявил, что позиция республиканской партии состоит только в том, чтобы мешать его администрации работать. Об этом в среду, 19 января, он сообщил на пресс-конференции.

Наказали долларом: республиканцы остаются без денег от корпораций
Большой бизнес демонстративно приостанавливает финансовую поддержку американских политиков

«Я не представлял, что они [республиканцы — Ред.] будут настолько тормозить усилия. Будто самая важная вещь — это то, что президент Байден не доводит дела до конца. Подумайте: зачем нужны республиканцы?» — сказал американский лидер.

Байден добавил, что он в отличие от оппонентов доказывает американцам значение Демократической партии.

Ранее, 16 января, бывший президент США Дональд Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году. Он подчеркнул, что необходимо «снова сделать Америку великой».

21 декабря 2021 года сообщалось, что деятельность Джо Байдена на посту президента США не устраивает 55% населения страны, в том числе 44% категорически не одобряют работу американского лидера. Отмечается, что это наивысший негативный рейтинг Байдена с момента вступления в должность.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022