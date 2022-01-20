Байден раскритиковал позицию Республиканской партии США

Президент США Джо Байден заявил, что позиция республиканской партии состоит только в том, чтобы мешать его администрации работать. Об этом в среду, 19 января, он сообщил на пресс-конференции.

«Я не представлял, что они [республиканцы — Ред.] будут настолько тормозить усилия. Будто самая важная вещь — это то, что президент Байден не доводит дела до конца. Подумайте: зачем нужны республиканцы?» — сказал американский лидер.

Байден добавил, что он в отличие от оппонентов доказывает американцам значение Демократической партии.

Ранее, 16 января, бывший президент США Дональд Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году. Он подчеркнул, что необходимо «снова сделать Америку великой».

21 декабря 2021 года сообщалось, что деятельность Джо Байдена на посту президента США не устраивает 55% населения страны, в том числе 44% категорически не одобряют работу американского лидера. Отмечается, что это наивысший негативный рейтинг Байдена с момента вступления в должность.