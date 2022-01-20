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Минэк разрабатывает правила для цифровых маркетплейсов

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Рынку цифровых платформ готовят регулирование: Минэкономразвития разрабатывает законопроект, который, с одной стороны, установит для них правила по взаимодействию с пользователями и потребителями, а с другой — сформирует инструменты господдержки. Об этом «Известиям» заявил директор департамента развития цифровой экономики Минэка Анатолий Дюбанов.

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«Мы готовим предложения по регулированию экосистем, а именно, обсуждаем введение отдельного федерального закона, который бы не только затрагивал платформы, уже имеющие монопольное влияние и большую экономическую концентрацию, но и определял бы правила прозрачности и добросовестные практики на рынке для разных групп экосистем», — сообщил он.

Предполагается, что регулирование будет отличаться в зависимости от масштаба деятельности компании. Их разделят на четыре категории: отдельные сервисы, цифровые платформы, крупные цифровые платформы и платформы-гиганты (экосистемы), рассказал Анатолий Дюбанов.

При этом уже сейчас понятно, что в целом регулирование получится мягким, заверил он. Это будет некий триумвират ФАС, которая сохранит функцию по надзору за крупными платформами, Минэка и других заинтересованных органов власти, которые будут заниматься экономикой различных секторов, а также СРО, которая займется профилактикой недобросовестных практик, заявил глава департамента. По его словам, сейчас законопроект дорабатывается, и на публичное обсуждение будет выдвинут в начале февраля.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Экосистемный сдвиг: Минэк готовит регулирование цифровым платформам

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