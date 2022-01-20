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Ученые оценили риск новых мутаций из-за передачи COVID-19 от хомяка человеку

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Передача COVID-19 от хомяка человеку, зафиксированная в Гонконге, может грозить непредсказуемыми мутациями коронавируса, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

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По словам директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберта Ризванова, межвидовая передача вируса может представлять большую опасность.

«Попав в организм животного, вирус должен мутировать, чтобы подстроиться под другой вид. И когда он перекинется обратно к человеку, он должен быть не чистой, например, «Дельтой», а должны произойти определенные мутации, которые отличали бы его от исходного штамма», — сказал эксперт.

Специалист пояснил, что примером таких изменений, вероятно, может служить появление штамма «Омикрон». Одна из гипотез его возникновения — мутация в организме животного, Впрочем, есть и версия изменения вируса во время долгого пребывания в теле пациента с иммунодефицитом.

«Сценарий передачи коронавируса от животных к человеку страшен не сам по себе, даже не фактом появления новых источников заражения, а тем, что вирус при этом мутирует, а эти мутации могут таить серьезную опасность. Каждое преодоление барьера означает мутации, которые могут нести угрозы или возможности», — отметил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Засланный хомячок: породит ли переход COVID от грызуна к человеку новые мутации

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