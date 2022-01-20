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Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду по всей России

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Аномально теплая погода придет во все регионы России в ближайшие дни, температурный фон ожидается выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Если смотреть на синкопическую карту аномалий, то повсеместно температура [поднимется] выше нормы. Исключение составляет только Чукотка. Наиболее значительная аномалия температуры [будет наблюдаться] в Сибири», — сообщил синоптик в беседе с ТАСС 20 января.

По словам Вильфанда, температурный фон в регионах Сибири будет выше нормы на 8-16 градусов в ближайшие дни. Так, в Туруханском крае минимальные значения температуры достигнут –20…–24 градусов мороза, что, по словам специалиста, для региона является «очень теплой погодой».

Также метеоролог рассказал жителям столицы о температурных аномалиях в ближайшие дни. По его словам, в Москве температура будет выше нормы на 4-5 градусов. Она приблизится к нормальным значениям лишь к воскресенью.

По данным Гидрометцентра, в столице в четверг днем прогнозируется –4…–2 градуса, в пятницу и субботу –6…–4 градуса, в воскресенье –9…–4 градуса. Затем температура в понедельник опустится до –11…–6 градусов мороза, а во вторник вновь поднимается до –9…–4 градусов.

19 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала «Известиям», что в столице происходит похолодание из-за воздушных потоков с запада. Как отметила специалист, уже в среду в столице существенно похолодало, утром температура опустилась до –10,7 градуса, а в Подмосковье — до –15 градусов.

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