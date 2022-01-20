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Акцию «Блокадный хлеб» проведут в Орле

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С 26 по 27 января в годовщину блокады Ленинграда в Орле пройдет акция «Блокадный хлеб». Это и другие мероприятия будут организованы Региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

26 января состоится Всероссийский исторический квест «Блокадный Ленинград». Участники покажут свои навыки дешифрования, пройдут через «болото», чтобы найти безопасный маршрут на «минном поле» и многое другое, пишет InfoOrel.ru.

27 января активисты движения «Волонтеры Победы» расскажут жителям о блокаде и раздадут информационные материалы о Ленинграде и подвиге его жителей. Каждый участник акции памяти увидит символический кусочек «блокадного хлеба».

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