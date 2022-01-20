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Врач рекомендовал делать экспресс-тест на «Омикрон» до пятого дня заболевания

Вирусолог Тимаков: экспресс-тест на пятый день может показать отрицательный результат при «Омикроне»
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Ввиду быстрого течения заболевания штаммом коронавируса «Омикрон», экспресс-тест нужно делать в первые четыре дня с момента появления первого симптома. Об этом 20 января заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков.

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По словам эксперта, экспресс-тесты выявляют коронавирус, в том числе «Омикрон», если правильно берется мазок. Однако они могут показывать отрицательный результат при позднем тестировании.

«Дело в том, что «Омикрон» очень быстро проходит в организме, молниеносно вызывает заболевание, поэтому если тест берется когда уже симптомы сходят на нет, то он будет отрицательным. Поэтому тут вопрос не только в тестах, а во времени взятия мазка. Тестироваться нужно в первые четыре дня болезни с момента появления первого симптома, — приводит его слова ТАСС.

При этом Тимаков добавил, что сбор данных о том, сколько в России выявлено случаев заражения непосредственно «Омикроном», нужны не для населения, а для специалистов.

«Это нужно для прогнозирования эпидситуации и своевременной профилактики», — отметил Тимаков.

По его словам, статистика нужна для того, чтобы понимать, насколько «Омикрон» быстро вытесняет «Дельта»-штамм, сколько в России заболевших «Дельтой» и «Омикроном». Он добавил, что у этих двух штаммов разные прогнозы по течению заболевания и разная контагиозность.

19 января замначальника филиала Центрального НИИ Минобороны РФ Андрей Кузнецовский рассказал «Известиям», что разработанный российскими военными ускоренный метод тестирование на наличие коронавируса отличается от ПЦР-исследований по используемым ферментам.

По его словам, новый метод обеспечивает обнаружение коронавирусной инфекции в течение 30 минут с момента забора материала. Кузнецовский отметил, что достоверность метода достигает не менее 95%.

Ранее в этот же день в Минобороны страны рассказали о том, что российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус. Отмечалось, что в состав набора включен специальный реагент, который инактивирует вирус за одну минуту, что практически сразу позволяет приступить непосредственно к исследованию.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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