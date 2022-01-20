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Эксперт рассказал об опасности «Омикрона» для детей от двух до пяти лет

Эксперт Роспотребнадзора Горелов: «Омикрон» особенно опасен для детей от двух до пяти лет
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Новый штамм коронавируса «Омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. Об этом в четверг, 20 января, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

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Эксперт в беседе с ТАСС отметил, что инфекция особенно опасна для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Также стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации.

Горелов также подчеркнул, что в группу риска по-прежнему входят люди старше 65 лет, которые в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить заболевание.

Директор ЦНИИЭ добавил, что зарубежные исследования показывают риск задержки темпов нервно-психического и физического развития у ребенка, если во время беременности женщина перенесла COVID-19. Однако это обратимая ситуация, так как детский организм пластичен. При правильной реабилитации можно нивелировать это состояние.

Ранее, 17 января, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объяснил повышенную опасность «Омикрона» для детей. По его словам, она высока из-за последствий, которые он вызывает. Чаще всего это бронхит с тяжелыми осложнениями.

13 января замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала самую уязвимую перед «Омикроном» группу пациентов. Она указала, что среди пациентов с подтвержденным новым штаммом всё чаще встречаются дети.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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