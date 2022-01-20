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Обеспечение безопасности школ и детсадов обсудили в Рязани

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На заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской гордумы депутаты обсудили вопрос о мерах по усилению безопасности в образовательных учреждениях.

В 2021 году на установку систем видеонаблюдения в четырех детских садах и дополнительных камер видеонаблюдения в восьми школах направлены средства в размере 1,9 млн рублей. Из областного бюджета выделены средства на ремонт ограждений пяти школ в размере 4,2 млн рублей и на восстановление уличного освещения по периметру территории 2 школ — 1,2 млн рублей, пишет РИА «7 новостей».

Также за счет средств городского бюджета установлена система видеонаблюдения в детско-юношеском центре «Надежда», дополнительные камеры видеонаблюдения во Дворце детского творчества на общую сумму 1,1 млн рублей.

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