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Правительство попросили выделить семьям субсидии на нянь и аренду жилья

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Семьям с детьми необходимо ввести ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума на услуги нянь для малышей до трех лет, субсидировать 50% стоимости аренды жилья, снизить ставки по ипотеке, установить пособия на каждого ребенка до 18 лет и добавить льготы на получение высшего образования.

О соответствующей инициативе «Известиям» сообщили в Общественной палате России (ОП РФ) — письмо с предложениями в ближайшее время будет отправлено на имя вице-премьера правительства Татьяны Голиковой.

Предложения сформулированы на основе всероссийского опроса родителей, проведенного ОП РФ при поддержке ВЦИОМ во всех регионах России. В опросе приняли участие 10 тыс. человек.

Введение ежемесячного пособия на каждого ребенка в возрасте до 18 лет поддержали 89% родителей.

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«Ежемесячное пособие на каждого ребенка — это опыт Сахалина, где оно составляет по 2,5 тыс. рублей. За время действия меры там суммарно вырос коэффициент рождаемости. Несмотря на то, что в регионе действует много других программ поддержки семей, именно эту меру родители признали одной из самых востребованных, — рассказала «Известиям» заместитель председателя Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова. — Когда родителей спрашивают о желаемом размере такого пособия, кто-то говорит о 10 тыс. рублей, кто-то о 5 тыс. Однако более трети (37%) многодетных считают, что 2,5 тыс. рублей — вполне ощутимая мера поддержки».

Чтобы улучшить условия проживания многодетный семей предлагается снизить ставки на ипотечный займ или жилищный кредит до 0% годовых. Эту меру поддержки одобряют 60% родителей. Среди предложений также бесплатное жилье для семей с пятью или более детьми (42% голосов). Родители (40%) также поддержали бы единовременные выплаты на приобретение квартиры или дома для тех семей, которые воспитывают инвалидов.

«Если говорить о жилье, то многие готовы его снимать (30%). Поэтому субсидированная аренда с погашением до 50% – актуальная мера поддержки. Таким образом нуждающиеся семьи смогут оплачивать только половину ежемесячной стоимости квартиры», – добавила Юлия Зимова.

По ее словам, важно также субсидировать услуги нянь.

«Очень важная история с ежемесячным пособием в размере прожиточного минимума (МРОТ) на няню для родителей детей до трех лет, – сказала член ОП РФ. – Если реализовать это в виде сертификатов, то, например, три мамы могут скинуться сертификатами и оплатить присмотр за своими детьми. Не все дети хорошо адаптируются в больших группах».

Для семей также предлагаются льготы в виде бесплатного дополнительного образования (поддержали 60% родителей) и целевые контракты на обучение детей из многодетных семей (51%).

Кроме того, ОП РФ предлагает субсидировать обучение в вузах: если высшее образование получают два ребенка из одной семьи, то платить можно только за одного. Меру одобрили бы 41% мам и пап.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Моя льготная няня: правительству предложат новые меры поддержки семей

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