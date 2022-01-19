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Беременную госпитализировали на вертолете после ДТП в Новой Москве

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В аварии в Новой Москве с участием автомобиля скорой помощи и легковушки пострадала беременная женщина, ее доставили в больницу на вертолете. Об этом в среду, 19 января, сообщил столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Авиацией беременную женщину эвакуировали в лечебное учреждение после ДТП. На борту пострадавшую сопровождала авиамедицинская бригада территориального центра медицины катастроф города Москвы», — говорится в сообщении в Telegram департамента.

В департаменте уточнили, что беременная женщина на момент аварии находилась в карете скорой помощи.

ДТП произошло на Варшавском шоссе ранее в среду. Всего в нем пострадали четыре человека из «скорой». Водитель автомобиля Honda поворачивал в сторону поселка Кленово на разрешающий сигнал светофора и столкнулся с каретой скорой помощи, которая двигалась во встречном направлении, сообщила Госавтоинспекция в Telegram.

При этом, по данным ГАИ, пострадали два медработника и госпитализированный, травмы у них, предварительно, не тяжелые.

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