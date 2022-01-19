Университет в США выплатит $490 млн жертвам сексуальных домогательств

Университет Мичигана в США заплатит почти $500 млн, чтобы урегулировать ситуацию после претензий группы выпускников, заявивших о сексуальных домогательствах со стороны бывшего сотрудника учебного заведения Роберта Андерсона, скончавшегося более 10 лет назад. Об этом в среду, 19 января, сообщается в заявлении на сайте университета.

Общая сумма сделки составляет $490 млн.

В сообщении указано, что $460 млн будут разделены между более чем тысячей пострадавших, а еще $30 млн выделят будущим обвинителям, которые решат присоединиться к мировому соглашению до 31 июля 2023 года.

«Мы надеемся, что это соглашение положит начало процессу исцеления пострадавших», — сказал Джордан Акер, председатель совета регентов университета.

Доктор Роберт Андерсон работал в университете с 1966 года до выхода на пенсию в 2003 году. Он занимал пост директора университетской службы здравоохранения и выполнял обязанности врача нескольких студенческих спортивных команд. Ряд игроков в американский футбол и другие спортсмены обвинили Андерсона, который умер в 2008 году, в сексуальном насилии.

Ранее, 4 января, было обнародовано мировое соглашение между скончавшимся финансистом Джеффри Эпштейном и Вирджинией Джуффре — женщиной, которая обвинила британского принца Эндрю в сексуальном насилии.

Документ датирован 2009 годом. В нем сказано, что Эпштейн заплатил Джуффре $500 тыс., чтобы дело было прекращено без признания ответственности или вины.