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Министр ВВС США оценил целесообразность трат на гиперзвуковое оружие

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Высокая стоимость гиперзвукового вооружения вызывает вопросы относительно того, в какой степени они нужны американским военным. Такое мнение выразил министр ВВС США Фрэнк Кендалл в среду, 19 января.

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На онлайн-семинаре, организованном Центром в поддержку новой американской безопасности, Кендалл указал на необходимость думать об эффективности вооружения с точки зрения затрат.

«Я думаю, что в этом наборе средств есть ниша для гиперзвукового оружия. И я полагаю, что нам нужно продолжить разработку и развертывание подходящих гиперзвуковых вооружений. Они являются полезным инструментом, могут быть полезным активом, но нужно серьезно подумать, являются ли они наиболее эффективными с точки зрения затрат», — подчеркнул Кендалл.

По его мнению, у гиперзвуковых вооружений есть пара характеристик, которые делают их интересными: высокая скорость, преодоление обороны, сложность определить направление их движения. Однако стоимость их разработки вызывает вопросы.

«Они также очень дорогие по сравнению с обычными вооружениями. Так что мы очень внимательно разбираемся с этим и решаем, как нам действовать», — пояснил министр ВВС США.

Кроме того, министру задали вопрос, как Соединенные Штаты могут ликвидировать отставание от РФ и Китая в сфере развития этого видов вооружений.

Он ответил, что Штаты работают над программами, позволяющими доставлять вооружения со сверхзвуковой скоростью. Вместе с тем министр подчеркнул, что американские военные придерживаются отчасти иных задач, нежели ВС Китая и России.

«У нас иной набор целей, нежели те, относительно которых беспокоятся они», — добавил Кендалл.

Ранее, 18 декабря, вооруженные силы США вновь потерпели неудачу в ходе испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Во время полета B-52H ракета не покинула крыло самолета. Предыдущие испытания гиперзвуковой ракеты состоялись в июле и апреле.

Провальные результаты испытаний военной техники США особенно контрастируют на фоне испытаний таких видов вооружений в России, Китае и Северной Корее, отметили тогда эксперты.

20 ноября заместитель командующего военно-космическими силами генерал-лейтенант Дэвид Томпсон указал на то, что США «должны очень быстро наверстать упущенное» в области гиперзвукового оружия, чтобы соответствовать Пекину и Москве. Он добавил, что Пентагон хоть и заявляет о продвижении разработок гиперзвуковых ракет, но армия не планирует их выпускать до 2024 года. Военно-морской флот намерен поставить свою собственную версию ракеты на эсминец в 2025 году и на подводные лодки класса «Вирджиния» — в 2028 году.

В конце октября армия США провела стендовые огневые испытания первой ступени твердотопливного двигателя для гиперзвуковой ракеты, которую будут использовать американские военно-морские силы и сухопутные войска.

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