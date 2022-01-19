Погибший на горнолыжном склоне французский актер Ульель был без шлема

Французский актер Гаспар Ульель, спускался с горнолыжного склона Ла-Розьер в департаменте Савойя без шлема, когда столкнулся с другим горнолыжником, а позднее скончался в больнице. Об этом в среду, 19 января сообщило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на местную прокуратуру.

Отмечается, что столкновение произошло, когда актер сворачивал по трассе налево, чтобы присоединиться к своим друзьям, которые находились на соседней трассе.

По информации прокуратуры, на момент прибытия на место спасательных служб второй горнолыжник был невредим, тогда как Гаспар Ульель находился без сознания, на нем не было шлема. При этом в ведомстве уточнили, что наличие защиты «не обязательно бы изменило бы ситуацию».

Ульель столкнулся в другим лыжником на пересечении двух синих трасс накануне. С серьезными травмами актера доставили на вертолете в университетскую больницу Гренобля (город на юго-востоке Франции).

37-летний Гаспар Ульель играл в фильмах «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света». Он также сыграл молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение».

В 2014 году большим событием стал фильм «Сен-Лоран. Стиль — это я», где Ульель сыграл легендарного модельера. Через три года его номинировали на приз жюри за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале «Ривьера» за роль в фильме Ксавье Долана «Это всего лишь конец света».