Новое здание детской мотошколы возведут в Ижевске

В Ижевске появится новое здание детской мотошколы. Об этом информирует пресс-служба администрации города.

Мотошколу построят возле Чекерила, где мотоциклисты проводят тренировки. Сейчас учреждение функционирует в Центре технических клубов «Автомобилист», часть ее помещений, включая боксы и мастерские, находится в аварийном состоянии, передает ИА «Сусанин».

На разработку проектно-сметной документации и экспертизу планируется направить 2 млн рублей. Известно, что в новой школе будут учебные классы, раздевалки для мальчиков и девочек, а также боксы для хранения мотоциклов и сервис.