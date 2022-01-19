МИД Палестины поддержало идею проведения встречи «квартета» в Москве

Палестина поддерживает инициативу о проведении межпалестинской встречи в Москве. Об этом заявил в среду, 19 января, журналистам глава МИД Государства Палестина Рияд аль-Малики.

«Мы считаем, что Москва всегда была хорошим местом для переговоров», — сказал он.

В настоящее время Палестина ожидает согласия США провести встречу «квартета», в который входят РФ, США, ООН и ЕС, на уровне министров. Остальные стороны уже согласны на проведение переговоров, добавил он.

«Что касается квартета, мы поддерживаем призыв главы МИД РФ Сергея Лаврова провести его заседание на министерском уровне. Мы призываем все стороны «квартета» собраться как можно скорее. Мы знаем, что три стороны хотят встретиться, ожидаем одобрения со стороны США», — уточнил аль-Малики.

Ранее глава МИД РФ неоднократно подчеркивало, что Россия настаивает на созыве ближневосточного квартета (Россия, США, ООН, Евросоюз), чтобы помочь возобновить прямые переговоры Израиля и Палестины.

9 декабря посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил «Известиям», что Палестина предлагает создать новый механизм для урегулирования конфликта с Израилем. Как передал Нофаль слова президента страны Махмуда Аббаса, важно, чтобы Россия созвала международную мирную конференцию, по итогам которой возникнет новый механизм для урегулирования ближневосточного конфликта. В частности, он рассказал о роли «квартета» в этом механизме.

Решение о том, кого пригласить на мирную конференцию, должна принимать ООН по соглашению со сторонами, уточнил посол.

Последняя встреча «квартета» проходила в середине ноября 2021 года в Осло на уровне спецпосланников.

Еще в сентябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призывал решать проблемы мира в регионе через ООН. Он также заявлял о поддержке любых предложений по прямым переговорам Палестины и Израиля.

15 сентября «Известия» писали о готовности Израиля пойти на уступки в переговорах с палестинцами, об этом рассказал изданию посол государства в РФ Александр Бен Цви. По его словам, с противоположной стороны нет стремления пойти на компромисс в переговорах.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.