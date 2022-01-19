Четыре человека пострадали в ДТП со «скорой» в Новой Москве

Четыре человека пострадали в результате столкновения кареты скорой помощи и легковой машины в Новой Москве. Об этом в среду, 19 января, сообщил источник в экстренных службах.

По данным «Известий», все пострадавшие находились в карете скорой помощи. Авария произошла в деревне Киселево в поселении Кленово в Новой Москве.

Уточняется, что среди пострадавших есть медики. Сейчас на месте ДТП работают экстренные службы. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее, 16 января, два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и кареты скорой помощи в Москве. Сообщалось, что водитель Daewoo въехал в «скорую», не успев затормозить.