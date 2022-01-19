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Поклонская отказалась стать послом России в Кабо-Верде

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Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась от должности посла России в Кабо‑Верде по личным обстоятельствам в среду, 19 января.

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Она не уточнила, что именно стало причиной отказа. Однако Поклонская повторила, что хочет быть полезной стране и готова на любую должность, где будет помогать государству.

Министерство иностранных дел России подтвердило отмену назначения Натальи Поклонской послом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что кандидатуры на пост посла РФ в Кабо-Верде вместо Поклонской пока не согласовывались, передает RT.

Политолог Максим Жаров заявил, что бывший депутат Госдумы отказалась от должности посла для того, чтобы отвести внимание недоброжелателей России и Украины от своей персоны.

По его словам, есть угроза экстрадиции Поклонской на Украину, поскольку есть прецедент с гражданином Венесуэлы. Он предположил, что, если какое-то время она не будет появляться на горизонте, ее карьера может быть продолжена.

13 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде. Комментируя назначение, она рассказала «Известиям», что ранее хотела заниматься дипломатической работой и прошла обучение в Дипломатической академии и стажировку в МИДе.

После назначения ее послом МИД Украины обратился к властям Кабо-Верде, подняв вопрос о «преступной деятельности» Поклонской. Позднее стало известно, что украинское бюро Интерпола отказалось объявлять в международный розыск Поклонскую, поскольку это противоречит уставу организации, пишет «Ридус».

Ранее Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам. Кроме того, Поклонская работала в должности прокурора Республики Крым.

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