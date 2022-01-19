На Украине отреагировали на слова вице-премьера Словакии о Крыме

МИД Украины считает неприемлемыми заявления вице-премьера и министра экономики Словакии Рихарда Сулика о Крыме и требует публичного опровержения. Об этом заявил в среду, 19 января, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Ранее в этот день Сулик сообщил, что Крым останется частью России. Он уточнил, что его взгляд и отношение к Москве разделяют представители высшего руководства других стран Евросоюза (ЕС).

«В министерстве иностранных дел считают неприемлемыми заявления министра экономики Словакии, которые подвергают сомнению территориальную целостность Украины», — приводит слова Николенко «РБК-Украина».

Он уточнил, что в связи с этим МИД Украины требует публичного «опровержения господином министром своих высказываний, не способствующих развитию дружеских украинско-словацких отношений». По словам Николенко, подобные высказывания «пропагандируют безнаказанность и поощряют Россию к дальнейшей агрессии».

Вместе с тем пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что что комментарии словацкого чиновника диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией ЕС в контексте противодействия «российской агрессии» против Украины.

Ранее, 8 января, политолог Стивен Сабо заявил, что США и их западные партнеры могли бы предложить России гарантию нейтралитета Украины взамен отвода российских войск от ее границы. По его словам, одним из итогов таких переговоров могло бы стать международное признание Крыма частью РФ.

Спустя день экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский должен отказаться от мысли вернуть Крым в состав Украины. Гриценко добавил, что в Донбассе царит «русский дух», согласно опросам, более 80% его жителей хотят жить в России.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.