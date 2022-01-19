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На Украине прокомментировали приглашение Путина и Зеленского в Турцию

Советник офиса президента Украины Подоляк: приглашение Путина и Зеленского в Турцию продуманное
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Приглашение президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина с визитом в Турцию продуманное, потенциал есть. Об этом заявил в среду, 19 января, советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

Ранее в этот день представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что Путина и Зеленского пригласили в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий.

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«Несомненно, предложение от турецкой стороны продуманное, потенциал есть. Турция и президент Тайип Эрдоган отлично понимают ситуацию в нашем регионе, отлично знают мотивы как украинцев, так и россиян. И понятно, что Турция хорошо понимает свои стратегические интересы», — отметил Подоляк в беседе с изданием «РБК-Украина».

При этом, по его словам, у России нет уверенности в своей правоте. В связи с этим, как уточнил Подоляк, страна находится «в глухой позиции».

Днем ранее президент Турции назвал нереалистичным сценарий «вторжения» России на Украину. Также Эрдоган добавил, что хотел бы обсудить эту тему с Путиным. В тот же день директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия стремится выстроить с Украиной добрососедские и взаимовыгодные отношения.

15 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину в период между серединой января и серединой февраля. По ее словам, РФ перед вторжением предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

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