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Следователям Крыма поручили доложить о ходе проверки по делу о скифском золоте

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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил предоставить подробный доклад о ходе процессуальной проверки, проводимой по факту невозвращения крымским музеям скифского золота. Об этом говорится в заявлении СКР, опубликованном 19 января.

Отмечается, что поручение было дано в связи с вывозом более 2 тыс. артефактов скифской культуры, принадлежащих музеям Крыма, и последующим решением апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине.

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«Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. предоставить подробный доклад о ходе процессуальной проверки. Также А.И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России оказать необходимую помощь коллегам из регионального подразделения в установлении обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Экспонаты, из-за которых идет спор, были отправлены на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам в феврале 2014 года, еще до того, как Крым присоединился к России.

26 октября 2021-го Апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине «до стабилизации ситуации» на полуострове. Инстанция подчеркнула, что не рассматривала вопрос о его принадлежности, только о передаче.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение Апелляционного суда Амстердама неправомерным и возмутительным. Он подчеркнул, что скифское золото является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, а значит, экспонаты должны быть возвращены в фонды крымских музеев.

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров назвал решение суда политизированным и ангажированным. Он указал на то, что скифское золото всегда хранилось в Крыму, и задался вопросом, где его могут хранить на Украине.

17 ноября директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина рассказала, что Россия намерена обжаловать решение Апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине.

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