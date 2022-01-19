Умер возвративший из США в РФ икону Тихвинской Богоматери митрополит

Митрополит на покое Владимир (Котляров), участвовавший в возвращении в Россию из США Тихвинской иконы Божией матери, умер на 93-м году жизни. Об этом 19 января сообщил в соцсети Facebook наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий (Лавриненко).

«Царство небесное и вечный покой, дорогой владыко!» — написал он.

Будущий митрополит родился 27 мая 1929 года в Актюбинске (Казахстан) в семье диакона. По окончании в 1948 году Джамбульского статистического техникума поступил в Московскую духовную семинарию.

В 1995 году он был назначен управляющим Санкт-Петербургской и Ладожской епархией и постоянным членом Священного синода Русской православной церкви (РПЦ). Он руководил митрополией до 2014 года, а позже был определен на покой в Александро-Невскую лавру.

По преданию, Тихвинская икона «Одигитрия» написана евангелистом Лукой еще при жизни Богородицы. Она находилась в Иерусалиме, затем в Константинополе, пока в XIV веке, как следует из предания, не появилась в воздухе над водами Ладожского озера.

В 1941 году во время фашистской оккупации икону вывезли в Ригу, где она попала к епископу Иоанну. В 1949 году он приехал с ней в США. В 2004 году икона была торжественно возвращена в Россию делегацией под руководством митрополита Владимира.