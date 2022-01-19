Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Зеленский записал видеообращение к украинцам из-за слухов о «вторжении» РФ
Общество
Следователям Крыма поручили доложить о ходе проверки по делу о скифском золоте
Общество
PR-директор Волочковой объяснила опьянение балерины в самолете
Мир
Врач рассказал о связанной с «Омикроном» опасной ошибке
Мир
Гаврилов допустил прорыв на встрече по безопасности Лаврова и Блинкена
Мир
Эстония увеличит на €380 млн расходы на оборону
Мир
Пушков назвал виновных в развале экономики Украины
Мир
Рябков объяснил проведение совместных учений России и Белоруссии
Интернет
ФАС и «Яндекс» заключили мировое соглашение по делу о поисковой выдаче
Общество
Губернатор Орловской области заразился коронавирусом

PR-директор Волочковой объяснила опьянение балерины в самолете

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Балерина Анастасия Волочкова не летает трезвой из-за аэрофобии. Об этом сообщила в среду, 19 января, PR-директор балерины Светлана Герасимова.

Таким образом Герасимова прокомментировала информацию, согласно которой во время рейса, который возвращался 18 января с Мальдивских островов в Москву, Волочкова употребляла алкоголь и отказывалась надеть медицинскую маску.

И без маски — шоу: «Аэрофлот» обязал экипажи переодеваться в пассажиров
Почему авиакомпания запретила сотрудникам летать в бизнес-классе в форменной одежде

«Она трезвая не летает, потому что боится», — отметила Герасимова в беседе с «Газетой.Ru».

Этому предшествовал скандал, который, по словам пассажиров, длился час. Причиной послужило нежелание Волочковой надеть маску. После прилета рейса в Шереметьево полицейские сопроводили балерину вместе с ее спутником в отделение полиции.

Во вторник источник «Известий» рассказал, что во время рейса экипаж изъял у артистки бутылку крепкого алкогольного напитка. Собеседник также отметил, что балерина сорвала маску с бортпроводника, а сам экипаж назвала прислугой. После этого к ней вышел капитан воздушного судна и провел беседу, в ходе которой артистка вела себя уже более прилично.

В отношении балерины были составлены протоколы по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство») и ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Ответственность по этим статьям предполагает арест до 15 суток, а также штраф до 30 тыс. рублей.

В беседе с «Известиями» Анастасия Волочкова заявила, что намерена подать в суд на члена экипажа, который, с ее слов, спровоцировал конфликт.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022