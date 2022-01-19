PR-директор Волочковой объяснила опьянение балерины в самолете

Балерина Анастасия Волочкова не летает трезвой из-за аэрофобии. Об этом сообщила в среду, 19 января, PR-директор балерины Светлана Герасимова.

Таким образом Герасимова прокомментировала информацию, согласно которой во время рейса, который возвращался 18 января с Мальдивских островов в Москву, Волочкова употребляла алкоголь и отказывалась надеть медицинскую маску.

«Она трезвая не летает, потому что боится», — отметила Герасимова в беседе с «Газетой.Ru».

Этому предшествовал скандал, который, по словам пассажиров, длился час. Причиной послужило нежелание Волочковой надеть маску. После прилета рейса в Шереметьево полицейские сопроводили балерину вместе с ее спутником в отделение полиции.

Во вторник источник «Известий» рассказал, что во время рейса экипаж изъял у артистки бутылку крепкого алкогольного напитка. Собеседник также отметил, что балерина сорвала маску с бортпроводника, а сам экипаж назвала прислугой. После этого к ней вышел капитан воздушного судна и провел беседу, в ходе которой артистка вела себя уже более прилично.

В отношении балерины были составлены протоколы по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство») и ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Ответственность по этим статьям предполагает арест до 15 суток, а также штраф до 30 тыс. рублей.

В беседе с «Известиями» Анастасия Волочкова заявила, что намерена подать в суд на члена экипажа, который, с ее слов, спровоцировал конфликт.