Губернатор Орловской области заразился коронавирусом

Новую коронавирусную инфекцию диагностировали у губернатора Орловской области Алексея Клычкова. Об этом 19 января в соцсети «ВКонтакте» сообщил региональный оперштаб.

Об обнаружении инфекции рассказал глава региона в ходе прямого эфира. По словам Клычкова, он чувствует себя нормально.

17 января стало известно, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заболел COVID-19. Его состояние не вызывает беспокойство медиков. В октябре 2020 года он также в легкой форме перенес коронавирусную инфекцию.

14 января член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил «Известиям», что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19. Ученый объяснил это тем, что инкубационный период у «Омикрона» значительно меньше, чем у «Дельты».

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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