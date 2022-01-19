Отдел центра занятости населения модернизировали в Рязани

Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил сектор межрайонного территориального отдела № 4 центра занятости населения. Его модернизировали благодаря двум нацпроектам: «Производительность труда и поддержка занятости» и «Демография». На работы выделили в общей сложности около 10 млн рублей.

Сотрудники прошли дополнительное обучение Многие услуги переводят в цифровой формат, внедряют сервисный подход, передает 62INFO.ru.

Николай Любимов подчеркнул, что ориентация на удобство клиента должно быть приоритетом в работе центра: «В таких учреждениях, как центры занятости, должны создаваться современные и комфортные условия, чтобы люди видели, что здесь им действительно помогут, и для этого есть все современные инструменты. Уверен, после проведенной модернизации центра его работа станет более эффективной, это уже видно».