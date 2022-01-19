Детали строительства хосписа объявили в Казани
Мэрия Казани раскрыла подробности строительства второго корпуса хосписа благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой. Сейчас рабочие закончили устанавливать котельную.
Строители планируют подводить основные сети, оборудовать тепловой узел, на что потребуется около 7 млн рублей. Хоспис возводится в основном на благотворительные пожертвования, информирует Inkazan.ru. После завершения работ во втором стационаре откроется взрослое отделение минимум на 60 мест, в случае необходимости — его развернут до 200. В работающем хосписе планируют расширить и полноценно открыть детское отделение.
Как сообщалось 14 января, министерство здравоохранения Татарстана должно устранить нарушения в клинической больнице № 2 в Казани, пациенты которой пожаловались на холод в палатах и необорудованные санузлы. В ходе прокурорской проверки обнаружили также потрескавшуюся штукатурку на стенах и щели в окнах. Министру здравоохранения республики Марату Садыкову вынесено представление об устранении нарушений законодательства.