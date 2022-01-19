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Детали строительства хосписа объявили в Казани

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Мэрия Казани раскрыла подробности строительства второго корпуса хосписа благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой. Сейчас рабочие закончили устанавливать котельную.

Строители планируют подводить основные сети, оборудовать тепловой узел, на что потребуется около 7 млн рублей. Хоспис возводится в основном на благотворительные пожертвования, информирует Inkazan.ru. После завершения работ во втором стационаре откроется взрослое отделение минимум на 60 мест, в случае необходимости — его развернут до 200. В работающем хосписе планируют расширить и полноценно открыть детское отделение.

Как сообщалось 14 января, министерство здравоохранения Татарстана должно устранить нарушения в клинической больнице № 2 в Казани, пациенты которой пожаловались на холод в палатах и необорудованные санузлы. В ходе прокурорской проверки обнаружили также потрескавшуюся штукатурку на стенах и щели в окнах. Министру здравоохранения республики Марату Садыкову вынесено представление об устранении нарушений законодательства.

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