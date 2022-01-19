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Пушков назвал виновных в развале экономики Украины

Сенатор Пушков: Россия не причастна к развалу экономики Украины
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Экономическая стабильность Украины была подорвана политикой руководства страны после переворота 2014 года, когда был взят курс на искусственный разрыв торгово-экономических связей с Россией. Об этом 19 января в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

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«Достаточно посмотреть на ВВП Украины, который по-прежнему далек от уровня 2013 года, и на ее последнее место в Европе по ВВП на душу населения. По этому показателю Украина «обогнала» даже Молдавию и по праву стала считаться беднейшей страной Европы», — написал политик.

По его словам, Россия не причастна к кризису на Украине, и этот факт он назвал единственным подлинным «достижением» украинской власти, взявшей курс на евроинтеграцию.

Днем ранее в своем Telegram-канале Пушков прокомментировал призыв к РФ главы минобороны Британии Бена Уоллеса не бояться Украины. В ходе выступления в парламенте Великобритании Уоллес отметил, что Россия является ядерной державой и поэтому не должна опасаться НАТО, Украины или любых других стран. В ответ Пушков заявил, что логика Уоллеса имеет фундаментальный изъян и построена на напускной наивности.

19 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС вместе с партнерами введут масштабные санкции против России, если «ситуация на Украине ухудшится».

Ранее Евросоюз уже грозил Москве новыми санкциями. Основным условием для их введения называлось вторжение России на Украину. Об этом, в частности, 17 января заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома. Отмечалось, что в отношении России будут рассматриваться разные меры сдерживания, в том числе отключение от SWIFT.

В Кремле опровергли заявления о планах «вторжения» России на Украину.

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