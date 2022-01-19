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Рельсовые автобусы запустят между поселками в Карелии

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Между карельскими поселками Лоухи и Пяозеро будут курсировать рельсовые автобусы «Орлан». Первый старт назначен на 1 июня 2022 года. Вопрос обсуждался на совещании правительства Карелии по вопросам социально-экономического развития Лоухского района, передает ИА FlashNord.

По словам заместителя министра транспорта Карелии Дмитрия Кондрашина, на данный момент еще идет ожидание готовности Октябрьской железной дороги. Как заметил глава региона Артур Парфенчиков, власти республики будут субсидировать эти рейсы за счет бюджета.

Напомним, поезда между Ленинградской областью и Карелией на участке Кузнечное–Сортавала заменили на рельсовые автобусы «Орлан». Это современные комфортабельные дизель-поезда, которые используются на неэлектрифицированных участках железных дорог. Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. Установлены санитарные модули, светодиодное освещение, подъемники для кресел-колясок.

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