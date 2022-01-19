Эстония увеличит на €380 млн расходы на оборону

Эстония в ближайшие годы увеличит расходы на оборону на €380 млн, чтобы более оперативно и эффективно реагировать на возможные угрозы. Об этом премьер-министр страны Кая Каллас заявила в среду, 19 января.

Она подчеркнула, что на данном этапе вклад Эстонии в собственную безопасность должен возрасти. «Мы много говорили о том, что наши планы по развитию национальной обороны носят долгосрочный характер. Так и есть, но в сегодняшней ситуации с безопасностью нам необходимо ускорить реализацию планов и повысить безопасность. Для этого требуется финансирование», — цитирует главу кабмина ERR.

Как уточняется, деньги «повысят способность сил обороны быстро реагировать на вызовы».

17 января канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Сальм объявил, что страна готова разместить до 5 тыс. солдат сил быстрого реагирования НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такие заявления выступают доказательством того, что не Россия является причиной нагнетания напряженности.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс готов обсуждать вопрос сокращения вооружений с Россией. Он уточнил, что альянс готов затронуть с Москвой в том числе и проблему ядерных вооружений. Наряду с этим Столтенберг призвал к деэскалации ситуации на Украине, заявив, что НАТО готово «выслушать обеспокоенности» России.

Ранее состоялись переговоры о гарантиях безопасности. Они прошли в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Ранее, 13 января, президент Эстонии Алар Карис заявил, что учения военных НАТО на территории страны продолжатся, передает RT.