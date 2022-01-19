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Губерниев назвал идиотской шутку про Наташ представителей ФК ЦСКА

Губерниев назвал работников ЦСКА идиотами и женоненавистниками
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Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев 19 января назвал «абсолютно идиотской» шутку про Наташ, в которой футбольный клуб ЦСКА предложил члену команды из Турции Юсуфу Языджи поскорее приехать в Россию и пообщаться с прекрасными русскими девушками. Губерниев заявил, что в ЦСКА работают «идиоты» и «женоненавистники».

«Это абсолютно идиотская шутка. Ну я в ужасе нахожусь, потому что представители такой уважаемой команды — они мало того, что идиоты, те люди, которые это написали, еще и женоненавистники. Причем они женоненавистники, так и еще русских женщин ненавидят», — рассказал «Известиям» Губерниев.

Произошедшее — «позорище», уверен комментатор.

«Мне стыдно, что команда, которая играет в РПЛ и представляет Россию на международной арене, позволяет себе такое», — подытожил Губерниев.

В видео, вызвавшем общественный резонанс, которое ЦСКА опубликовал 19 января, клуб отправляет Юсуфу Языджи сообщение с текстом: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ». Вскоре после публикации в Instagram ролик был удален.

Ранее в этот день главный редактор клубного телевидения московского ЦСКА Катерина Кирильчева принесла извинения за ролик.

Кирильчева уточнила, что сюжет в условиях дефицита времени был придуман лично ею, однако ролик оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным.

В свою очередь, директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов добавил, что лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы.

Ранее в этот день член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили заявил, что за подобные вещи наказываются увольнением люди, которые ответственны за социальные сети. По его словам, таких людей в общественно-доступном информационном поле держать нельзя.

ЦСКА и французский «Лилль» завершили оформление перехода 24-летнего Языджи на правах аренды до окончания сезона-2021/22. В текущем сезоне полузащитник провел за «Лилль» 22 матча.

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