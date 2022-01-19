Рябков объяснил проведение совместных учений России и Белоруссии

Беспокойство Запада относительно совместных учений России и Белоруссии абсолютно беспочвенно. Об этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в среду, 19 января, комментируя утверждение, что совместные учения России и Белоруссии якобы являются тренировочными перед вторжением на Украину.

Рябков также напомнил, что Россия и Белоруссия являются Союзным государством, у которого есть планы, требующие выполнения.

«Проводятся разного рода мероприятия, среди этих мероприятий бывают и внезапные проверки, и многое другое», — сказал он, выступая в среду на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что заявления США о предполагаемом нападении России на Украину и размещении «российских ядерных сил» на белорусской территории являются набором фантазий и страшилок, передает НСН.

19 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков в очередной раз указал на отсутствие каких-либо планов у России по вторжению на Украину. Он также добавил, что Москва призывает США прекратить военную подпитку Киева, так как эти действия представляют для России угрозу.

По словам Рябкова, ситуация с европейской безопасностью стала напряженной по вине Вашингтона и НАТО. Он обратил внимание на то, что они используют Украину как рычаг давления на Москву.

Накануне постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон обеспокоен российско-белорусскими военными учениями.

Как она отметила, сообщения о военных учениях в Белоруссии, а также наращивание Россией военного присутствия близ Украины «являются сигналом для США, что РФ агрессивно настроена в отношении Украины».

Она заявила, что США обсудили вместе с партнерами в ООН возможные действия в случае «эскалации ситуации вокруг Украины», передает RT.

В тот же день подразделения из состава Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. На первом этапе проверки до 9 февраля будут проведены передислокация и создание группировок войск.

В Минобороны РФ сообщили ранее, что совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость – 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Практические действия войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь.

Ранее в январе глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. Кроме того, министр указал, что Украина находится под внешним управлением США.

14 января Лавров отметил, что существуют основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией под предлогом ситуации на Украине. При этом министр отметил, что РФ никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, Лавров назвал неприемлемыми попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине.

В конце декабря первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны Совета Безопасности ООН должны обратить внимание на ситуацию, когда Россию и Белоруссию окружают кольцом нестабильности с запада и юга.

Также в декабре государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович раскритиковал украинскую спецоперацию «Полесье» у границы. Он отметил, что у Белоруссии есть право провести учения в ответ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву. РФ многократно указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к деэскалации.