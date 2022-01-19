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Автобус со служащими МВД Сирии подорвался на самодельном взрывном устройстве

Автобус со служащими МВД Сирии подорвался на самодельном взрывном устройстве

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Автобус со служащими МВД Сирии подорвался на трассе Дамаск–Деръа, сообщает 19 января «РИА Новости» со ссылкой на источники.

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«Автобус с бойцами подразделения «поддержания порядка», работающими на пограничном КПП «Насиб» на границе с Иорданией, подорвался на взрывном устройстве во время движения в направлении Дамаска после окончания смены», — уточняется в сообщении.

По предварительным данным, минимум 12 бойцов получили ранения.

По данным источника, неизвестные установили бомбу на отрезке трассы между поселениями Гария Гхарбия и Хорбет Гхазаль на трассе Дамаск–Деръа.

Взрыв прогремел после того, как автобус проехал мимо него на расстояние около 10 м.

Подробности происшествия выясняются.

8 января в результате взрыва на границе с Сирией погибли трое турецких военных. Минобороны обнародовало имена и фамилии погибших.

Россия и Турция договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации в северо-восточных районах Сирии. Российская военная полиция и сирийские военнослужащие были введены в районы, граничащие с зоной проведения турецкой операции, курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы освободить 30-километровую зону от границы с Турцией. Отвод подразделений курдов прошел в соответствии с договоренностями, Турция и Россия начали совместное патрулирование.

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