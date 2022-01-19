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Бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Валитов объявлен в международный розыск

Бывший топ-менеджер Внешэкономбанка объявлен в международный розыск по делу о растрате
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Экс-глава дирекции природных ресурсов и строительства «Внешэкономбанка» Ильгиз Валитов, которому ранее было предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере, объявлен в международный розыск. Об этом 19 января сообщили ТАСС в Тверском суде Москвы.

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«В Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валитова, объявленного в международный розыск по обвинению в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ)», — сказала собеседница агентства. Она уточнила, что дата судебного заседания по избранию Валитову меры пресечения пока не назначена.

Ильгиз Валитов работал во Внешэкономбанке с 2007 по 2015 год. Этот период частично совпадает со временем, когда банк кредитовал «Евродон», а также родственную структуру компании «Евродон-юг» на 17,9 млрд рублей для строительства индейководческого комплекса в Ростовской области.

В 2016 году Валитова привлекли к уголовной ответственности по обвинению в мошенничестве. Он пытался обманным путем завладеть имуществом группы компаний «Евродон» — крупнейшего производителя индейки в России. По версии следствия, Валитов предлагал структурам «Евродона» получить кредиты в банке в обмен на доли в их уставных капиталах.

В октябре в международный розыск был объявлен совладелец производителя сырков «Б.Ю. Александров» и сооснователь группы компаний «Ростагроэкспорт» Юрий Изачик. Его объявили в розыск в рамках уголовного дела о принуждении к совершению сделки.

В розыск по данному делу также был объявлен предприниматель Леонид Белиловский.

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