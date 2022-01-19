Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США не представят в Женеве письменные ответы на предложения РФ по безопасности
Мир
Парламент Молдавии обсудит введение режима ЧП из-за газового кризиса
Общество
Замминистра транспорта Токарев задержан по делу о хищениях
Происшествия
В Новосибирске 11-летнему школьнику стало плохо после курения вейпа
Мир
Блинкен пригрозил «калечащими» последствиями для РФ при эскалации на Украине
Авто
Число отозванных в 2021 году автомобилей снизилось на 50%
Мир
В ООН указали на угрозу от новых штаммов коронавируса прогрессу по вакцинации
Мир
США выделят Украине дополнительные $300 млн в 2022 году
Общество
Около 200 тыс. человек посетили места крещенских купаний в Подмосковье
Мир
Порошенко пригрозил «прихлопнуть крышку рояля» Зеленского

«Локомотив» высмеял ситуацию с роликом ЦСКА о «Наташах»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-служба футбольного клуба «Локомотив» в среду, 19 января, пошутила по поводу ситуации, связанной с роликом ЦСКА, где был представлен новый член команды из Турции Юсуф Языджи.

В видео ЦСКА отправляет сообщение турецкому полузащитнику с текстом: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ». Вскоре после публикации в Instagram ролик был удален.

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов в среду заявил, что лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы, а главный редактор клубного телевидения московского ЦСКА Катерина Кирильчева принесла извинения за видео.

В свою очередь, «Локомотив» опубликовал под постом с извинениями Кирильчевой в Twitter фотографию с котами. На снимке можно заметить надпись: «Вообще не вставай. Не надо, Наташ».

Ранее в этот день член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили заявил, что за подобные вещи наказываются увольнением люди, которые ответственны за социальные сети. По его словам, таких людей в общественно-доступном информационном поле держать нельзя.

ЦСКА и французский «Лилль» завершили оформление перехода 24-летнего Языджи на правах аренды до окончания сезона-2021/22. В текущем сезоне полузащитник провел за «Лилль» 22 матча.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022