«Локомотив» высмеял ситуацию с роликом ЦСКА о «Наташах»

Пресс-служба футбольного клуба «Локомотив» в среду, 19 января, пошутила по поводу ситуации, связанной с роликом ЦСКА, где был представлен новый член команды из Турции Юсуф Языджи.

В видео ЦСКА отправляет сообщение турецкому полузащитнику с текстом: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ». Вскоре после публикации в Instagram ролик был удален.

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов в среду заявил, что лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы, а главный редактор клубного телевидения московского ЦСКА Катерина Кирильчева принесла извинения за видео.

В свою очередь, «Локомотив» опубликовал под постом с извинениями Кирильчевой в Twitter фотографию с котами. На снимке можно заметить надпись: «Вообще не вставай. Не надо, Наташ».

Ранее в этот день член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили заявил, что за подобные вещи наказываются увольнением люди, которые ответственны за социальные сети. По его словам, таких людей в общественно-доступном информационном поле держать нельзя.

ЦСКА и французский «Лилль» завершили оформление перехода 24-летнего Языджи на правах аренды до окончания сезона-2021/22. В текущем сезоне полузащитник провел за «Лилль» 22 матча.