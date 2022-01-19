Подписчики осудили ведущего Fox News Такера Карлсона за слова о России

Телеведущего канала Fox News Такера Карлсона раскритиковали подписчики в Twitter после слов о возможной войне между США и Россией. Поводом стал фрагмент диалога Карлсона с политическим обозревателем о ситуации вокруг Украины, опубликованный телеведущим

Накануне в эфире шоу телеведущий разговаривал с политическим обозревателем о ситуации вокруг Украины. Позже Карлсон опубликовал фрагмент диалога с подписью: «Америка все ближе к войне с Россией, и СМИ поощряют это».

Большинству комментаторов не понравилось настроение журналиста.

«Что случилось с мирными отношениями с Россией, которые обещал Трамп?» — поинтересовался один из них.

«Россияне будут в шоке, когда увидят, как наши солдаты умеют снимать видео для TikTok», — написал другой.

Кто-то посчитал, что России не нужно бомбить США, так как страна разваливается и ничто этому помешать не может.

«Россия может просто сидеть сложа руки и наблюдать», — добавил пользователь.

Еще один предположил, что попытка конфликта с Россией станет для Белого дома фатальной ошибкой.

Накануне в Пентагоне заявили, что США не планируют отправлять войска на Украину. Также в ходе брифинга представитель Госдепа США рассказал, что Вашингтон продолжит отправлять Украине военную помощь для укрепления ее обороноспособности, новые поставки состоятся в ближайшие недели.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана «Б» у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

24 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отправка на Украину военных советников и вооружения странами Запада ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения в Донбассе.