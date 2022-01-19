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Случаи вандализма зафиксированы в ледовом городке Нижнего Тагила

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Ледовый городок в Нижнем Тагиле регулярно подвергается умышленному вандализму, отмечают в пресс-службе мэрии. Так, неизвестные украли гитару у Бременских музыкантов и ящерицу у Хозяйки Медной горы. Крокодил Гена усилиями вандалов лишился руки.

Одна девушка с ножницами пыталась отрезать часть гирлянды у новогоднего Шара, но была задержана. Попытки срезать новогоднюю светотехнику происходят практически каждый день, информирует ресурс ТагилСити.Ру. Дети лазают по гирляндам, как по лестницам, не боясь удара током. Несмотря на вандализм работа ледового городка продлена до 25 января.

Ранее в Уфе удалось восстановить самую большую в городе горку, которую ранее разрушили неизвестные. Она установлена на площади Орджоникидзе. В городской администрации ранее утверждали, что горка не подлежит восстановлению. По словам главы Орджоникидзевского района, после действий хулиганов горку хотели снести. Однако по просьбам местных жителей ее удалось перестроить.

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