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В Киеве обстреляли офис издания журналиста Дмитрия Гордона

Журналист Гордон заявил, что в Киеве обстреляли окно редакции его интернет-издания
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Экс-депутат Киевского городского совета, журналист Дмитрий Гордон сообщил, что в Киеве неизвестные обстреляли офис редакции его интернет-издания. Об этом в среду, 19 января, сообщает портал «Гордон.ua».

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«Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто. Но я это делаю, я постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится. Вот только что мы обнаружили, что окно офиса интернет-издания «Гордон» было обстреляно», — отметил публицист на своей странице в соцсети Instagram.

Гордон — автор ряда книг, в которых представлены интервью журналиста с многими политиками, деятелями искусств и учеными стран постсоветского пространства.

Провокационные высказывания телеведущего не раз вызывали общественный резонанс. Так, 23 июня обозреватель заявил, что после «возращения» Крыма в состав Украины с полуострова выдворят всех русских, которых «позавозили из России».

Комментируя слова Гордона о россиянах, глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук сказал, что высказывание журналиста является проявлением сумасшествия. Форманчук указал на то, что Россия не намерена никому угождать и возвращать полуостров.

Ранее, 25 апреля, Гордон дал несколько советов украинским властям о том, как вернуть Донбасс и Крым в состав Украины. Гордон подчеркнул, что Киеву следует пойти навстречу людям, говорящим на русском языке.

По его мнению, жителям Донбасса Киев может разрешить и дальше использовать при общении русский язык.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был принят в апреле 2021 года, Гордон счел препятствием на пути «воссоединения» Донбасса с Украиной.

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