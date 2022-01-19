Леса в Ижевске планируется дробить и сокращать

В Ижевске проходят публичные слушания по вопросу об установлении границ Ижевского лесничества. Судя по документу, городские леса планируется дробить и сокращать.

По словам активных горожан, некоторые городские леса и вовсе отсутствуют. Лесополосы вдоль улиц Бабушкина и 40 Лет Победы раздроблены на мелкие участки, уменьшены в размерах, прерываются множеством пустот, передает udm-info.ru. Администрация Ижевска отреагировала на эти замечания: «По всем вопросам готовятся разъяснения, которые будут представлены в ближайшее время».

Итоги лесовосстановительных работ, проведенных в 2021 году, подвели в Удмуртии. Сезон удалось завершить с превышением плановых показателей. Так, с января по декабрь специалисты высадили деревья на площади 9,9 тыс. га, хотя в планах было 9,2 тыс. га. Годовой план по искусственному восстановлению выполнен на 107%. Отношение площади высаженных деревьев к площади вырубленных и погибших в республике выросло до 108%.