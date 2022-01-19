У задержанного в Москве мужчины изъяли 4,5 г гашиша и свыше 120 г амфетамина

Московские полицейские задержали мужчину, у которого было изъято, 5 г гашиша и более 120 г амфетамина. Об этом в среду, 19 января, сообщила пресс-служба столичного УВД по ЦАО ГУ МВД России.

В ведомстве рассказали, что правоохранители в ходе патрулирования на Овчинниковской набережной остановили 30-летнего мужчину для проверки документов. Тот стал заметно нервничать, когда ему задали вопрос о наличии у него запрещенных предметов или веществ, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Полицейские приняли решение доставить гражданина в отделение для разбирательства. По пути следования в служебном автомобиле задержанный скинул на заднее сиденье находившийся при нем пакет с 27 свертками. Экспертиза установила, что в свертках содержится психотропное вещество — амфетамин. При личном досмотре у мужчины также изъяли гашиш массой 4,5 г.

Во время беседы с правоохранителями задержанный сообщил адреса, по которым сделал закладки, которые в дальнейшем были конфискованы.

«Согласно справке об исследовании, изъятый материал является психотропным веществом —амфетамином. Общий вес изъятого составил свыше 120 г», — пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Задержанный заключен под стражу.

Ранее в этот день пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила, что полицейские изъяли две единицы огнестрельного оружия, патроны и около 400 г наркотиков у местной жительницы в ходе обработки поступившей оперативной информации о возможном наличии наркотических средств