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Блинкен назвал России два пути в ситуации с Украиной

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Ситуацию на Украине можно решить двумя путями — диалогом, который приведет к деэскалации, и конфликтом, если Москва решит «возобновить агрессию» против Киева. Об этом 19 января в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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По его словам, эти пути были предложены России в консультациях с партнерами на Украине и союзниками. «Агрессия» Москвы повлечет «суровые последствия», пообещал он.

«Очевидно, что предпочтительный путь — дипломатия. Это будет лучше для всех. Мы продолжаем проверять, можем ли мы посредством дипломатии снизить эскалацию этого конфликта», — добавил госсекретарь США в ходе трансляции в Twitter госдепа.

Как он отметил, если дипломатический путь не принесет результатов, то это якобы станет следствием избрания Москвой другого пути.

Кроме того, Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину и выделят дополнительные $300 млн в 2022 году.

Накануне представитель Госдепартамента США заявила, что Вашингтон продолжит отправлять Украине военную помощь для укрепления ее обороноспособности, новые поставки состоятся в ближайшие недели.

Ранее в январе глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. Кроме того, министр указал, что Украина находится под внешним управлением США.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

19 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков в очередной раз указал на отсутствие каких-либо планов у России по вторжению на Украину. Рябков также добавил, что Москва призывает США прекратить военную подпитку Киева, так как эти действия представляют для России угрозу.

По словам Рябкова, ситуация с европейской безопасностью стала напряженной по вине Вашингтона и НАТО. Он обратил внимание на то, что они используют Украину как рычаг давления на Москву.

14 января глава МИД России Сергей Лавров отметил, что существуют основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией под предлогом ситуации на Украине. При этом министр отметил, что РФ никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, Лавров назвал неприемлемыми попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву. РФ многократно указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и призывала Киев к деэсткалации.

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