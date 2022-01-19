Актер Гаспар Ульель умер в возрасте 37 лет после падения на горнолыжном курорте

В возрасте 37 лет ушел из жизни французский актер Гаспар Ульель. Об этом 19 января сообщает France Bleu.

Актер умер в результате несчастного случая на курорте Ла-Розьер во Франции. Днем ранее он столкнулся с другим лыжником на пересечении трасс. Ульеля на вертолете доставили в университетскую больницу Гренобля с серьезными травмами. По данным издания, актер получил травму головы, второй лыжник госпитализирован не был.

Прокуратура города Альбервиля начала расследование трагедии.

Актер известен по ролям в фильмах: «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света», «Ганнибал: Восхождение».

В 2005 году Ульель удостоился премии «Сезар» как самый многообещающий молодой исполнитель за роль в фильме «Долгая помолвка». В 2017 году он также получил премию «Сезар» за лучшую мужскую роль за работу в фильме «Это всего лишь конец света».