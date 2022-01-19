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Невролог назвал отличия боли в пояснице от боли в почках

Невролог Павленко объяснил, как отличить боль в пояснице от боли в почках
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Врач-невролог Владимир Павленко рассказал, чем боль в почках отличается от боли в пояснице.

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В беседе с «Вечерней Москвой» в среду, 19 января, специалист разъяснил, что боли в пояснице могут свидетельствовать как о проблемах опорно-двигательной системы, так и мочевыделительной.

Он отметил, что во время проблем с почками болевые ощущения часто отсутствуют, из-за чего болезнь находится в запущенной стадии. Если болят именно почки, то неприятные ощущения локализуются только в одной стороне спины — справа или слева. Также у человека появляются такие симптомы, как слабость, вялость, разбитость и повышение температуры.

Павленко отметил, что если этих симптомов нет, то, значит, боль, скорее всего, связана с мышцами, связками, с напряжением и воспалением фасций либо с изменением в межпозвонковых суставах. Также врач посоветовал обратить внимание на ощущения во время сна, пишет НСН.

«Боль в нижней части спины, связанная с мышцами, может стихнуть при определенном положении тела. Если же болит почка, то можно вертеться как угодно, но боль не будет покидать вас», — подчеркнул Павленко.

При заболевании почек также нарушается функция мочеиспускания, которое становится учащенным или обильным, а процесс нередко сопровождается болезненными ощущениями, отмечает телеканал «360». Кроме того, цвет мочи становится мутным с примесью крови или прозрачным, как вода.

17 января заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин допустил боли в пояснице при «Омикрон»-штамме коронавируса. Он пояснил, что боль в пояснице или спине может быть симптомом любого инфекционного заболевания.

Кабычкин отметил, что причин, вызывающих боли в пояснице, может быть более двухсот и только медицинское обследование позволит установить верную, отмечает телеканал «Звезда». Специалист тем не менее призвал «не сваливать всё на «Омикрон», так как боли в пояснице вызывают также вирусы гриппа и герпеса, уточняет Life.ru.

В мае 2021 года главный внештатный специалист-нефролог Минздрава РФ, заведующий кафедрой нефрологии и МГМУ им. И.М. Сеченова ­Евгений Шилов рассказал о способах профилактики болезней почек. По его словам, нужно следить за весом и не злоупотреблять лекарствами.

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