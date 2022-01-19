Главный редактор CSKA TV извинилась за ролик о «Наташах»

Главный редактор клубного телевидения московского ЦСКА Катерина Кирильчева принесла извинения за ролик, в котором был представлен новый член команды из Турции Юсуф Языджи. Заявление Кирильчевой опубликовано в среду, 19 января, в Twitter ЦСКА.

В видео ЦСКА отправляет сообщение турецкому полузащитнику с текстом: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ». Вскоре после публикации в Instagram ролик был удален.

«Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиагруппа. Изначально планировался и был утвержден совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь», — написала Кирильчева.

Она уточнила, что сюжет в условиях дефицита времени был придуман лично ею, однако ролик оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным. Кирильчева принесла свои извинения болельщикам, в особенности девушкам, а также лично Языджи.

В свою очередь, директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов добавил, что лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы.

«Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и неприемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы», — сказал Аксенов в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили заявил, что за подобные вещи наказываются увольнением люди, которые ответственны за социальные сети. По его словам, таких людей в общественно-доступном информационном поле держать нельзя.

ЦСКА и французский «Лилль» завершили оформление перехода 24-летнего Языджи на правах аренды до окончания сезона-2021/22. В текущем сезоне полузащитник провел за «Лилль» 22 матча.