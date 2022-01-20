Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Карамора»

Режиссер: Данила Козловский. В главных ролях: Данила Козловский, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Дарья Балабанова, Евгений Шварц, Артур Ваха, Игорь Черневич, Ольга Бодрова, Нино Нинидзе.

Вампирский экшн, в котором будут и реальные исторический персонажи, и нечисть. Главный герой, анархист по прозвищу Карамора, раскрывает существование мощной тайной организации, состоящей из монархических домов и дворянских династий Старого Света. Силы этих людей далеко превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.

С 20 января на стриминговом видеосервисе START.

«Бег улиток»

Фото: пресс-служба KION

Режиссер: Стас Иванов. В ролях: Дарья Урсуляк, Любовь Толкалина, Кирилл Жандаров, Сергей Уманов, Валерий Панков и Полина Шеповалова. Генеральными продюсерами проекта выступили Александр Цекало, Иван Самохвалов и Игорь Мишин.

Триллер, в центре которого истории социального работника Марины. Она работает в кризисном центре с подростками, пережившими насилие. От эмоционального и физического перенапряжения у героини случается инсульт, после которого она замечает нарастающие провалы в памяти. А следом приходит и параллельная реальность, в которой Марина — журналист, расследующий исчезновение девочки.

В онлайн-кинотеатре KION.

«Этерна»

Фото: Кинопоиск

Режиссер: Евгений Невский. В ролях: Анар Халилов, Юрий Чурсин, Павел Крайнов, Денис Нурулин, Сергей Горошко, Валентина Ляпина, Юлия Хлынина, Кирилл Зайцев, Андрей Смоляков, Леонид Бичевин.

Четыреста лет назад власть в государстве Талиг захватила династия Олларов. Альдо Ракан, наследник законного короля в изгнании, хочет свергнуть узурпаторов и вернуть трон своему роду. Но путь к трону Талига лежит через непобедимого полководца Рокэ Алва, подавившего все восстания против Олларов…

С 20 января на Кинопоиске.

«Одна жизнь»

Фото: предоставлены создателями фильма «Одна жизнь»

Режиссеры: Дарья Виолина и Сергей Павловский.

Восьмой раз в Москве пройдет Международная Неделя Памяти жертв Холокоста. Среди наиболее значимых событий — премьера нового фильма известных документалистов, автором идеи которого стала продюсер Ева Печатникова. Зрители смогут не только увидеть его, но и принять участие в обсуждении картины. Фильм завоевал приз кинофестиваля о правах человека «Сталкер».

23 января, в 18:00, Инженерный корпус Третьяковской галереи.

Театр

«Женитьба. Трагедия»

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Режиссер: Андрей Гончаров. В ролях: Олег Соколов, Роман Колотухин, Надежда Флёрова, Сергей Ушаков, Константин Любимов, Игорь Ларин, Марка Кольцова.

Первая премьера объединенной Таганки. Вечная классика Гоголя в интерпретации творческого дуэта из Петербурга — режиссера Андрея Гончарова и сценографа Константина Соловьева. С XX века русские свадебные ритуалы претерпели немало изменений, исчезли свахи и смотрины, приданое и социальный статус уже не играет столь значимой роли, но непоколебимым остается одно — простая женская мечта об идеальной свадьбе, разбивающаяся о суровый инфантилизм женихов.

21, 22 января, 19:00, Театр на Таганке

«На всякого мудреца довольно простоты»

Фото: Московский академический театр им. Вл. Маяковского/mayakovsky.ru

Режиссер: Анатолий Шульев. В ролях: Семен Алешин, Виктор Запорожский, Александр Андриенко, Татьяна Аугшкап, Надежда Бутырцева.

Прошло более полутора веков со времени создания Островским этого произведения, а пути в «высшее общество» для многих остались все те же, разве что соискателей стало больше. Как молодому человеку выбиться в люди? Подстроиться под «нужного» человека, вовремя ему польстить, найти богатого покровителя, стать вхожим в его круг, получить несколько выгодных карьерных предложений, наконец, заключить выгодный брак…

21, 22 января, 19:00, Театр Маяковского.

«Р»

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко Художественный руководитель театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина Константин Райкин

Режиссер: Юрий Бутусов. В ролях: Константин Райкин, Тимофей Трибунцев, Алёна Разживина, Марьяна Спивак, Артём Осипов, Антон Кузнецов, Ярослав Медведев, Даниил Пугаёв.

Премьерные показы новой постановки Юрия Бутусова в «Сатириконе». «Р» — шестой спектакль на сцене этого театра. На этот раз режиссёр погружается в мир гоголевских ситуаций и тем, исследуя вселенную «Ревизора» и его канонический сюжет в свете российской современности. Драматургическое прочтение классического текста создал Михаил Дурненков. Поклонники Бутусова, Райкина, Трибунцева и Дурненкова знают, что их сотворчество не может быть банальным. Нестандартные решения, любопытное прочтение и виртуозное исполнение, которое надо лицезреть обязательно.

21, 22, 23 января, 19:00, «Сатирикон»

«Аномальная Лиза»

Фото: Московский драматический театр «Человек»/chelovek-theatre.ru

Режиссер: Владимир Скворцов. В ролях: Анатолий Кот, Ирина Максимкина и Феликс Мурзабеков.

Премьера спектакля, созданного по мотивам произведений известного американского сценариста Чарли Кауфмана и писателя Франца Кафки. Главный герой — мужчина, страдающий «аномальным» сочетанием редких психологических болезней. Все окружающие его люди видятся ему в образе одного и того же человека — неизвестного мужчины. Они даже говорят одним и тем же голосом…

21, 22 января, в 20:00, 23 января, в 18:00, Театр «Человек».

««Мхатовские пятницы»: Ирина Пегова»

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Цикл вечеров «Мхатовские пятницы» — неформальные встречи с актёрами, искренний разговор о жизни, творческом пути и самых неожиданных поворотах судьбы.

Героиней первого вечера в новом 2022 году и собеседницей ведущего вечера Вадима Верника станет заслуженная артистка России Ирина Пегова. Актриса в 2006 году пришла в труппу МХТ им. А. П. Чехова. За это время сыграно более десятка ролей. Сейчас поклонники могут увидеть Ирину в спектаклях «№13D», «Бег», «Конёк-Горбунок», «Пьяные» и «ХХ век. Бал».

22 января, 19:00, Малая сцена, МХТ имени Чехова

Выставки

«Виктор Цой. Путь героя»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя, которое будет отмечаться 21 июня 2022 года. Это самое масштабное мероприятие, посвященное музыканту. Выставка проходит в 11 залах на площади 3 тыс. квадратных метров. Авторы проекта воссоздали весь путь музыканта — от застенчивого мальчишки до кумира нескольких поколений. Поклонники узнают Виктора Цоя и как художника. На выставке представят графические и живописные работы. Как говорят организаторы: «Будет, как в «Кино»!

До 7 марта, Центральный выставочный зал «Манеж».

Магический реализм Сергея Чубарова

Фото: предоставлено Галереей классической фотографии

В экспозицию вошло более полусотни фотоснимков Сергея Чубарова: атмосферные городские и деревенские пейзажи, и просто фотографии, снятые на цветные и чёрно-белые плёнки аналоговой камерой «Хольга». Ее мягкий фокус и инстаграмные искажениями в стиле ретро позволяет придавать снимкам «артовую» эстетику. Многие цветные фотографии Чубарова отсылают к живописным «пейзажам настроения» французского художника XIX века Камиля Коро.

До 20 февраля, Галерея классической фотографии.

«Исчезающий и вечный»

Фото: пресс-служба Музея Востока

Cегодня Китай меняется каждый день. Три современных художника — китаец Чэн Ран, и два европейца Анатолий Журавлёв и Item Idem (Сириль Дюваль) — размышляют об этих трансформациях, сочетая в своих работах классические культурные коды и новые медиа. Обычаи и ритуалы Китая предстают в работах как нарративы c переменчивыми и ускользающими смыслами.

С 25 января до 23 февраля, Музей Востока

Концерты

«Татьянин день»

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» приглашает поклонников на концерт, приуроченный к празднику всех студентов. Участники Арт-Проекта «ТенорА XXI века» исполнят самые красивые песни о любви и верности, нежности и преданности. В концерте прозвучат хиты советских композиторов: «Лебединая верность», «Татьяна», «Лада», «Королева красоты», «Эти глаза напротив» и многие другие.

22 января, в 19:00, Светлановский зал, Дом Музыки

«Пятницы в Пушкинском»

Фото: пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина

Концерт из цикла «Музыкальные шедевры». В исполнении пианиста Риада Маммадова прозвучат произведения Петра Чайковского, Александра Скрябина, Сергея Рахманинова, Фредерика Шопена. Музыкант представит несколько собственных сочинений. Риад Маммадов в своей творческой деятельности сочетает разные жанры и музыкальные направления. И кроме академичной классики сферой его сценических и научных интересов стал джаз-мугам.

21 января, в 19:30, Белый зал, ГМИИ им. А.С. Пушкина

Фестивали

I Международный фестиваль имени А. Н. Скрябина

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения великого русского композитора Александра Скрябина. К участию в концертных программах приглашены ведущие коллективы и солисты страны и мира. 22 января на сцену Зала Зарядье выйдет пианист Борис Березовский с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В программе концерта сочинения Скрябина: Симфоническая поэма «Мечты», «Поэма экстаза», Концерт для фортепиано с оркестром, фа-диез минор.

22 января, 15:00, Зал Зарядье.

XII Московский Рождественский фестиваль духовной музыки

Фото: Московский международный Дом музыки

Закрытие фестиваля традиционно пройдет вместе с Национальным филармоническим оркестром России, за дирижерским пультом — маэстро Владимир Спиваков. В программе: Реквием №1 Керубини (Памяти Людовика XVI). В исполнении сочинения примет участие Академический Большой хор «Мастера хорового пения» под руководством Льва Конторовича.

23 января, 19:00, Светлановский зал Дома Музыки.