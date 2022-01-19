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Премьер Великобритании Джонсон пообещал отменить COVID-паспорта и масочный режим в стране

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В Великобритании отменят большинство ограничений, введенных ранее из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 19 января заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает SkyNews.

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Так, в магазинах и общественном транспорте не нужно будет носить медицинские маски и показывать вакцинные паспорта. Помимо этого отменят рекомендации работать удаленно.

Джонсон также отметил, что «Великобритания, возможно, не продлит режим самоизоляции из-за COVID-19 после 25 марта».

Ранее в среду сообщалось, что повторное инфицирование коронавирусом в Великобритании выросло в 16 раз после вспышки «Омикрона» по сравнению с периодом распространения «Дельты» в прошлом году.

В Соединенном Королевстве за минувшие сутки зафиксировали 94,4 тыс. новых случаев заболевания, 438 пациентов скончались от последствий коронавируса.

Также 19 января председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид сказал, что новые штаммы коронавируса, которые могут появиться в будущем, угрожают свести на нет весь достигнутый прогресс мирового сообщества по вакцинации.

В России с января 2021 года продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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