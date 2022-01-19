Чешские сенаторы призвали взыскать с РФ компенсацию за взрывы на военных складах во Врбетице

Сенаторы призвали назначенное в декабре правительство Чешской Республики добиться от Москвы финансовой компенсации за ущерб, понесенный в результате взрывов военных складов в деревне Врбетице. Об этом заявил в среду журналистам председатель комитета по иностранным делам, обороне и безопасности сената страны Павел Фишер.

«Рекомендуем правительству приступить к ревизии отношений с Россией, как оно обещало в своем программном заявлении. Также мы призываем кабмин, чтобы он не забыл [принять меры, направленные] на получение извинений и компенсации от РФ», — сказал Фишер.

При этом кабмин Чехии, по его словам, должен обеспечить соблюдение договоров и строительство взаимовыгодных отношений с Россией.

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля 2021 года. Тогда власти Чехии обвинили Москву в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Из страны были высланы 18 российских дипломатов, которых признали сотрудниками российских спецслужб.

В ответ МИД РФ выразил Чехии решительный протест, назвав обвинения «голословными и надуманными». Кроме этого, 20 сотрудников чешского посольства в Москве были объявлены персонами нон грата.

Далее страны привели к паритету численность дипмиссий.

14 мая 2021 года правительство РФ утвердило перечень недружественных России стран, в который попали Чехия и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день отметил, что небольшое число стран в этом перечне говорит о готовности Москвы к диалогу.