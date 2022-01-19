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МИД России сообщил, что Поклонская по личным причинам не поедет послом в Кабо-Верде

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Министерство иностранных дел России 19 января назвало причину отмены отъезда Натальи Поклонской послом РФ в африканскую страну Кабо-Верде.

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По сообщению ведомства, решение принято в связи с личными обстоятельствами Поклонской.

«У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам», — рассказали в министерстве.

Данная информация подтверждена самой Поклонской. Она подчеркнула, что заработную плату за дипломатическую службу не получала.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что кандидатуры на пост посла РФ в Кабо-Верде вместо Поклонской пока не согласовывались.

В октябре российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде. Комментируя назначение, она рассказала «Известиям», что ранее хотела заниматься дипломатической работой и прошла обучение в Дипломатической академии и стажировку в МИДе.

До этого Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам. Кроме того, Поклонская работала в должности прокурора Республики Крым.

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