МИД России сообщил, что Поклонская по личным причинам не поедет послом в Кабо-Верде
Министерство иностранных дел России 19 января назвало причину отмены отъезда Натальи Поклонской послом РФ в африканскую страну Кабо-Верде.
По сообщению ведомства, решение принято в связи с личными обстоятельствами Поклонской.
«У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам», — рассказали в министерстве.
Данная информация подтверждена самой Поклонской. Она подчеркнула, что заработную плату за дипломатическую службу не получала.
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что кандидатуры на пост посла РФ в Кабо-Верде вместо Поклонской пока не согласовывались.
В октябре российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде. Комментируя назначение, она рассказала «Известиям», что ранее хотела заниматься дипломатической работой и прошла обучение в Дипломатической академии и стажировку в МИДе.
До этого Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам. Кроме того, Поклонская работала в должности прокурора Республики Крым.