Число отозванных в 2021 году автомобилей снизилось на 50%

В России за 12 месяцев 2021 года было отозвано для ремонта 325 945 автомобилей. Это на 50% меньше, чем за такой же период 2020 года. Об этом 19 января сообщает пресс-служба Росстандарта.

«Росстандарт отмечает тенденцию по снижению количества отзываемых автомобилей, то есть несоответствующих требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из причин снижения количества отзываемых автомобилей является эффективность надзорных мероприятий на рынке. Это привело к более ответственному подходу автопроизводителей к вопросам конструирования техники, соблюдения технологии ее производства и выбора поставщиков компонентов.

В 2022 году Росстандарт планирует начать информировать владельцев автомобилей об отзывных кампаниях через портал «Госуслуги».

21 декабря сообщалось, что Toyota отзывает с российского рынка для ремонта 9916 автомобилей Venza, реализованных в период с 31 мая 2013 по 3 марта 2016 года.

У автомобилей, попадающих под отзывную кампанию, во время эксплуатации могут быть повреждены провода датчика системы пассивной безопасности. В таком состоянии при определенных видах столкновения боковые подушки безопасности со стороны водителя могут не раскрыться, что увеличивает риск получения травм.